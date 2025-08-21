Guerra in Ucraina, Erdogan a Macron: “pronti ad ospitare il vertice di pace”

StrettoWeb

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha ricevuto una telefonata da parte del collega francese Emmanuel Macron e confermato la disponibilità della Turchia a ospitare un vertice di pace tra Russia e Ucraina. Erdogan, fa sapere l’ufficio della presidenza, ha ribadito che la Turchia è pronta a “fare la propria parte” e “fare da padrone di casa”. I due leader hanno parlato anche del piano di Israele per prendere il controllo della Striscia di Gaza.

Un piano che Erdogan ha criticato duramente, definendo “obbligatorio” fermare la sfacciataggine del governo guidato da Benjamin Netanyahu.