Guerra in Ucraina, colloquio tra Putin ed Erdogan

Il presidente russo Vladimir Putin ha discusso la situazione dei negoziati sull’Ucraina con il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan in un colloquio telefonico avuto oggi. Lo rende noto il Cremlino. Putin ha sottolineato “con soddisfazione l’assistenza fornita dalla Turchia” per lo svolgimento delle trattative russo-turche svoltesi finora a Istanbul