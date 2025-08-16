“Guerra e pace”, evento nella villa comunale di Siderno

StrettoWeb

In occasione dell’ottantesimo anniversario dalla fine della Seconda guerra mondiale, l’Associazione Culturale Incipit A.P.S. promuove l’evento culturale “Guerra e Pace – A 80 anni dalla Seconda guerra mondiale all’Europa di oggi, parliamo di guerra per scegliere la Pace”, in programma lunedì 18 agosto 2025 alle ore 21:30 presso il nuovo Teatro della Villa Comunale di Siderno. Un appuntamento di alto valore culturale e civile, pensato per approfondire il rapporto tra memoria storica e attualità geopolitica, con uno sguardo particolare al ruolo del Mezzogiorno e del territorio della Locride nei grandi processi storici del Novecento e oltre.

La serata si aprirà con due momenti artistico-testimoniali: – Saverio Coluccio, scultore, proporrà una riflessione su un book fotografico con foto originali sulla Seconda guerra mondiale su “Memoria, storia e responsabilità tra passato e presente”. A seguire, Stefano De Angelis – fotografo, poeta, maresciallo dell’Aeronautica Militare Italiana, Veterano della guerra in Bosnia – presenterà una scelta di fotografie da lui realizzate in Bosnia dal titolo “Terra di nessuno”, offrendo una testimonianza intensa e personale dei conflitti recenti in Europa.

Prenderà poi il via la tavola rotonda, introdotta dai saluti istituzionali della Prof.ssa Francesca Lopresti, Assessore alla Cultura del Comune di Siderno e si chiuderà con le conclusioni di Mariateresa Fragomeni sindaco della città di Siderno. L’ingresso è libero.

All’evento interverranno: