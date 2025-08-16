“Guerra e pace”, evento nella villa comunale di Siderno

A Siderno l'evento dal titolo “Guerra e Pace – A 80 anni dalla Seconda guerra mondiale all’Europa di oggi, parliamo di guerra per scegliere la Pace”

StrettoWeb

In occasione dell’ottantesimo anniversario dalla fine della Seconda guerra mondiale, l’Associazione Culturale Incipit A.P.S. promuove l’evento culturale “Guerra e Pace – A 80 anni dalla Seconda guerra mondiale all’Europa di oggi, parliamo di guerra per scegliere la Pace”, in programma lunedì 18 agosto 2025 alle ore 21:30 presso il nuovo Teatro della Villa Comunale di Siderno. Un appuntamento di alto valore culturale e civile, pensato per approfondire il rapporto tra memoria storica e attualità geopolitica, con uno sguardo particolare al ruolo del Mezzogiorno e del territorio della Locride nei grandi processi storici del Novecento e oltre.

La serata si aprirà con due momenti artistico-testimoniali: – Saverio Coluccio, scultore, proporrà una riflessione su un book fotografico con foto originali sulla Seconda guerra mondiale su “Memoria, storia e responsabilità tra passato e presente”. A seguire, Stefano De Angelis – fotografo, poeta, maresciallo dell’Aeronautica Militare Italiana, Veterano della guerra in Bosnia – presenterà una scelta di fotografie da lui realizzate in Bosnia dal titolo “Terra di nessuno”, offrendo una testimonianza intensa e personale dei conflitti recenti in Europa.

Prenderà poi il via la tavola rotonda, introdotta dai saluti istituzionali della Prof.ssa Francesca Lopresti, Assessore alla Cultura del Comune di Siderno e si chiuderà con le conclusioni di Mariateresa Fragomeni sindaco della città di Siderno. L’ingresso è libero.

All’evento interverranno:

  • Franz Foti, docente di Giornalismo e Comunicazione Pubblica e Istituzionale all’Università dell’Insubria (Varese)
    “Quali fenomeni istituzionali, socio-politici ed economici ha prodotto la liberazione?”
  • Giuseppe Romeo, docente e saggista, Università di Torino
    “A 80 anni dalla Seconda guerra mondiale: l’Europa nel nuovo panorama geopolitico”
  • Vincenzo De Angelis, presidente dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano – Sez. RC, deputato per la Storia Patria della Calabria
    “Come si colloca il Sud e la Locride a 80 anni dopo la II guerra mondiale?”
  • Gianfranco Ozzimo, docente di Filosofia e Storia, Licei Mazzini (Locri)
    “Dalla guerra ai giorni nostri: come la storia viene narrata nella Locride”
  • Le conclusioni saranno della ssa Mariateresa Fragomeni, Sindaco di Siderno
  • L’evento sarà condotto dal giornalista Pasquale Muià, Direttore della testata culturale online Incipit, che dialogherà con relatori e pubblico.
  • Olga Muià Guarnieri, leggerà alcuni brani a tema.

Guerra e pace evento siderno

Ultimi approfondimenti di Attualità