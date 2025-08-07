Gravissimo incidente stradale sull’A2 a Reggio Calabria: caos tra Gallico e Porto, diverse ambulanze sul posto | LIVE

StrettoWeb

Un grave incidente stradale sta attualmente paralizzando l’ultimo tratto dell’Autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, noto anche come “Autostrada del Mediterraneo”, tra gli svincoli di Gallico e Reggio Calabria-Porto, in direzione sud. La coda di veicoli si estende per diversi chilometri, raggiungendo quasi lo svincolo di Campo Calabro e Villa San Giovanni.

Secondo le prime informazioni, l’incidente ha coinvolto più veicoli, con numerosi feriti sul posto. Diversi mezzi di soccorso, tra cui ambulanze, sono intervenuti per prestare assistenza. Al momento, non sono disponibili dettagli ufficiali sul numero esatto dei feriti o sulla dinamica dell’incidente.

Le autorità competenti stanno lavorando per gestire la situazione e ripristinare la normale viabilità. Si consiglia agli automobilisti di evitare il tratto interessato e di seguire le indicazioni fornite dalle forze dell’ordine e dai servizi di emergenza. Per aggiornamenti in tempo reale, è possibile consultare il sito ufficiale dell’Anas o le autorità locali.