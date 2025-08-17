Gravi insulti a Giorgia Meloni e Wanda Ferro, Marra (M.A.P.) “squallidi e incivili”

StrettoWeb

“Poche righe basteranno per esprimere solidarietà e vicinanza dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al Sottosegretario all’ interno Wanda Ferro per gli attacchi squallidi e incivili che hanno subito nei giorni scorsi anche perché è stata chiamata in causa, una malattia come il “cancro” che in questi decenni ha portato in cielo tantissime persone e tante altre invece quotidianamente lottano e si curano con grandi sacrifici per poter rimanere in mezzo a noi”. E’ quanto si legge in una nota di Pietro Marra, del M.A.P.

“Ormai come scrivo da anni sui social abbiamo tanti “leoni da tastiera” che si permettono a pubblicare di tutto, anche perchè sono convinti che poi non arriveranno le conseguenze e rimarranno impuniti; a parte l’educazione civica che ormai sta scomparendo nelle famiglie, arrivare a perdere l’umanità e istigare all’odio verso un avversario politico è il segno di un fallimento della società. Come non pensare alla frase di Giovanni Falcone “quando capiranno che non potranno eguagliarti, né tantomeno superarti, cercheranno di sporcarti”, che a giorni d’oggi sta diventando una di quelle più pubblicate sui social in quanto a ognuno di noi capita spesso qualcosa del genere”.

“Per quanto riguarda i tanti “leoni da tastiera” in merito a degli attacchi subiti personalmente, li ho anche invitati più volte a presentarsi in una trasmissione televisiva a spiegare la loro rabbia e odio per chi non la pensa come loro, ma purtroppo non hanno mai accettato l’invito. L’odio politico non può essere più tollerato e chi sbaglia deve essere punito severamente sperando in un ritorno alla civiltà”.