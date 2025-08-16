Grave incidente sulla provinciale 17 in Calabria: 6 feriti trasportati in ospedale

StrettoWeb

Un grave incidente stradale è avvenuto in provincia di Vibo Valentia, sulla strada provinciale 17, nei pressi dell’incrocio per Zungri. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto e sono rimaste ferite sei persone che sono state trasportate all’ospedale Jazzolino di Vibo. Sul posto le ambulanze del 118 per soccorrere i malcapitati e le forze dell’ordine per regolare il traffico e per risalire all’esatta dinamica del pauroso incidente.