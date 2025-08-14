Grave incendio in Calabria: il rogo ha lambito alcune abitazioni, lievi danni

Grave incendio in Calabria: il rogo ha lambito alcune abitazioni, ricoveri per animali ed un albergo ristorante

Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb
Paura a Tortora, in provincia di Cosenza, per un incendio che ha distrutto alcuni ettari di vegetazione ed ha lambito alcune abitazioni, ricoveri per animali ed un albergo ristorante. La struttura ricettiva ha subito lievi danni esterni. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco. Particolarmente difficile l’accesso con i mezzi a causa delle strette stradine del centro storico di Tortora.

