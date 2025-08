“Grave episodio a Messina: migranti del centro accoglienza hanno importunato delle ragazze”

StrettoWeb

“Da una delle ex caserme situate a Bisconte, per intenderci la Gasparro, si sarebbe verificato ieri sera un episodio indubbiamente grave“. E’ quanto denuncia, in una nota stampa, il Presidente della Terza Municipalità Alessandro Cacciotto. “Stamattina – dichiara Cacciotto – sono venuto a sapere che ieri sera alcuni migranti ospiti del centro di accoglienza di Bisconte, avrebbero importunato con gesti e parole delle ragazze, che a piedi attraversavano la via Comunale di Bisconte. Le ragazze sono state inseguite fino alla via Santa Marta, per fortuna sono riuscite a dileguarsi all’interno di un’ abitazione”.

Cacciotto: “ho informato il sindaco Basile”

“Quanto successo ieri sera è gravissimo e mette al centro della questione l’opportunità di un centro di accoglienza all’interno di un villaggio ultra popolato. Anche in passato purtroppo dal centro di accoglienza di Bisconte si sono raccolti fatti gravi. Nessuno mette in discussione l’accoglienza ma come ho sempre sostenuto deve coniugarsi con la sicurezza”, dichiara Cacciotto.

“Dell’episodio ho informato stamattina il Sindaco Federico Basile. La competenza all’ interno della ex caserma Gasparro è della Prefettura. Anche alla luce di quanto sarebbe accaduto ieri sera mi sorgono seri dubbi, sulla bontà di nuove costruzioni abitative all’interno della ex caserma Nervesa limitrofa alla Gasparro. Credo che sulla ex Caserma Gasparro sia in virtù di quanto sarebbe accaduto ieri e sia per il progetto già in itinere di costruire case debba essere fatta una profonda riflessione” conclude Cacciotto.