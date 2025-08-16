Gli sbarchi di migranti in Italia sono aumentati, l’ira dei pensionati italiani: “chiudere i nostri porti si può e si deve”

StrettoWeb

Nel 2025, gli sbarchi di migranti in Italia sono aumentati rispetto all’anno precedente, con circa 35.827 persone arrivate via mare dall’inizio dell’anno, incluso un numero significativo di minori, secondo i dati di UNICEF Italia aggiornati al 15 luglio. Questo dato è stato riportato nel cruscotto statistico del Ministero dell’Interno. “Sono ripresi nuovamente gli sbarchi di immigrati nel nostro Paese”: così ha dichiarato Antonio de Lieto, Presidente Nazionale del Partito Pensionati per l’Italia (P.P.I.).

“Sembra che a qualche politico che prima si ‘strappava le vesti’ alla sola notizia di sbarchi di immigrati nei porti italiani, ora anche per costui va tutto bene ‘madama la marchese’. Lo sbarco immigrati a giudizio del P.P.I. – ha continuato de Lieto – si risolve solo con il blocco navale e chiusura dei nostri porti, ma questo difficilmente accadrà. Chiudere i nostri porti si può e si deve!!! Secondo lo scenario mediano Istat, che contempla fino al 2040 una media annua di flussi migratori netti con l’estero superiore alle 200mila unità (per poi stabilizzarsi su una media di 165mila unità fino al 2080), l’Italia avrà nel 2050 54,800 milioni di abitanti (contro i 59,146 milioni di oggi), di cui 29,756 milioni”.