Gli autori di “1970 – La Rivolta di Reggio”: “fumetto che piace anche ai turisti”. E a settembre… | FOTO e VIDEO

Nella serata odierna, lunedì 11 agosto, la libreria “Giunti al punto” situata sul Corso Garibaldi di Reggio Calabria ha ospitato l’incontro con Antonella Postorino (autore della sceneggiatura) e Marco Barone (autore delle illustrazioni), autori del fumetto “1970 – La Rivolta di Reggio” (edito da Laruffa). L’opera, presentata per la prima volta a maggio al “Salone del Libro” e successivamente a Reggio Calabria lo scorso 11 luglio, racconta i moti del 1970 a Reggio Calabria attraverso un fumetto, espediente utile a mantenere vivo il ricordo di una pagina importante della storia di Reggio Calabria soprattutto fra i più giovani, spesso ignari dell’accaduto.

Gli autori, oltre a conversare con i presenti e a raccontare i dettagli delle tavole originali esposte durante l’incontro, hanno realizzato un firmacopie personalizzato.

Intervistata ai microfoni di StrettoWeb, Antonella Postorino ha sottolineato l’importanza di far conoscere ai giovani la storia dei moti di Reggio Calabria. A tal proposito, a settembre il fumetto verrà presentato in tutte le scuole di Reggio Calabria.

L’illustratore Marco Barone ha raccontato il suo approccio con l’opera e ha spiegato l’utilizzo del colore differente per raccontare la storia nelle sue varie fasi.

Chiara Lidia Laruffa, responsabile del progetto scuola per l’editore Laruffa, ha evidenziato il ruolo del fumetto nel raccontare a un pubblico giovane una pagina molto importante della storia di Reggio Calabria che rischia di essere dimenticata. Giovani che saranno anche protagonisti di un concorso per disegnare la pagina finale del fumetto e con essa l’ideale conclusione della storia.