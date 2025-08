Giuseppe Cacciola nuovo Segretario di AssoCEA Messina

StrettoWeb

Giuseppe Cacciola è il nuovo Segretario di AssoCEA Messina APS – Centro di Educazione Ambientale (www.ceamessina.it), nominato durante l’Assemblea della Associazione il 22 luglio 2025 che ha visto anche l’approvazione del Bilancio 2025. Giuseppe Cacciola è stato il Funzionario Responsabile del nodo provinciale INFEA (Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale) presso la Città Metropolitana di Messina (precedentemente Provincia di Messina).

In questo ruolo, le sue competenze e attività includevano:

Gestione del C.E.D. (Centro Elaborazione Dati) e delle attività del nodo INFEA: Si occupava della raccolta, analisi ed elaborazione dei dati ambientali.

Educazione Ambientale: Curava l’esame dei progetti di educazione ambientale presentati da soggetti pubblici e privati, e gestiva le attività inerenti l’educazione ambientale in generale.

Sopralluoghi e interventi: Effettuava sopralluoghi presso aziende in situazioni di preallarme, allarme o emergenza, in base a specifici piani d’azione.

Gestione degli interventi previsti da Agenda 21: Si occupava delle attività legate all’Agenda 21, un programma d’azione per lo sviluppo sostenibile.

Memorandum

AssoCEA Messina APS è un’associazione impegnata nello Sviluppo Sostenibile e nell’Educazione Ambientale, con un focus particolare sul territorio siciliano. Tra le sue numerose iniziative, spiccano progetti educativi di grande impatto e la promozione di eventi dedicati alla tutela del suolo e della macchia mediterranea.

Progetto “Futuri Cittadini Responsabili 2.0”

“Futuri Cittadini Responsabili 2.0” è uno dei progetti di punta di AssoCEA Messina APS. Questo programma di educazione ambientale e civica è rivolto principalmente alle scuole e si prefigge di arricchire le conoscenze ambientali degli studenti, in linea con i programmi di educazione civica. Il progetto si avvale della collaborazione di importanti enti come l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) e l’IRSSAT (Istituto di Ricerca, Sviluppo e Sperimentazione sull’Ambiente ed il Territorio), oltre al patrocinio di ARPA Sicilia e la Città Metropolitana di Messina.

Il Progetto si articola in diversi percorsi di approfondimento educativo, tra cui:

MAN.I.TE.SI. – MANutenzIone TErritorio Siciliano : Cammini educativi incentrati sulla cura del territorio.

: Cammini educativi incentrati sulla cura del territorio. S.A.N.A. – Salute Ambiente Natura Alimentazione : Un percorso che trae ispirazione dall’Expo 2015.

: Un percorso che trae ispirazione dall’Expo 2015. CON.I.RI. – CONvivere con I RIschi naturali : Iniziative per la prevenzione e mitigazione del rischio sismico e idrogeologico, con il contributo dell’INGV.

: Iniziative per la prevenzione e mitigazione del rischio sismico e idrogeologico, con il contributo dell’INGV. V.I.T.A. – inVestIamo per il nosTro futuro con le piAnte: Un focus sull’importanza delle piante per la nostra sopravvivenza.

Il progetto ha coinvolto migliaia di studenti in diverse scuole siciliane e prevede anche concorsi con premi per i migliori elaborati, incentivando la partecipazione attiva degli alunni.

Settimana della Macchia Mediterranea e del Suolo in Sicilia

AssoCEA Messina APS è fortemente coinvolta nella promozione della Settimana del Suolo in Sicilia e della Settimana della Macchia Mediterranea.

La Settimana del Suolo è un evento annuale che si celebra in concomitanza con la Giornata Mondiale del Suolo (5 dicembre). AssoCEA Messina APS, insieme ai suoi partner, organizza un vasto calendario di seminari, videoconferenze, incontri e “cucinate” per sensibilizzare sull’importanza dei suoli sani e sulla gestione sostenibile delle risorse del suolo. L’edizione del 2024 è dedicata al tema “Prendersi cura del suolo: misurare, monitorare, gestire” e onora la memoria dello scienziato Bernardino Romano, che ha approfondito lo studio del consumo del suolo.

Per quanto riguarda la Macchia Mediterranea, AssoCEA Messina APS è promotrice di attività educative e di valorizzazione ambientale. In Sicilia, il 21 novembre si celebra la Festa Regionale della Macchia Mediterranea, che coincide con la Giornata Nazionale degli Alberi. L’Associazione ha collaborato alla realizzazione di un docufilm intitolato “La Macchia Mediterranea in Sicilia: tra Paesaggio e Biodiversità”, prodotto dal Nodo InFEA della Città Metropolitana di Messina. Questo docufilm è stato proiettato in diversi contesti, anche nell’ambito della Scuola di Paesaggio “Emilio Sereni”, evidenziando l’importanza di questo ecosistema e le azioni necessarie per la sua tutela. L’associazione riceve anche un premio speciale “Macchia Mediterranea” per il progetto “Futuri Cittadini Responsabili”.

AssoCEA Messina APS continua a operare per un “cambiamento culturale locale” attraverso un proficuo lavoro di rete, offrendo le proprie capacità per la tutela del territorio e l’educazione delle nuove generazioni.

Il video all’indirizzo: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=KpJQYSXyBeo, mostra un docufilm sulla Macchia Mediterranea in Sicilia, realizzato in collaborazione con AssoCEA Messina APS, che approfondisce il tema del paesaggio e della biodiversità. La Macchia Mediterranea in Sicilia: tra Paesaggio e Biodiversità.