Giovane gravemente ferito alla testa, da Salina a Lipari con la Guardia costiera

L’equipaggio della motovedetta SAR CP332 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari ha reso possibile il trasferimento urgente di un uomo gravemente ferito dall’isola di Salina all’ospedale di Lipari. Il giovane, 37enne, aveva riportato un trauma cranico e una vasta ferita alla gamba in seguito a un incidente. Attivata la macchina dei soccorsi, la motovedetta CP332, con a bordo personale medico del 118 di Lipari, è salpata per raggiungere in tempi rapidi Salina e procedere con il trasporto medico d’emergenza.

Il paziente è stato imbarcato in condizioni stabili e trasferito via mare fino al porto di Pignataro, a Lipari, dove ad attenderlo vi era l’ambulanza con il personale sanitario del 118.