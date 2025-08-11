In albergo con 200 grammi di cocaina. Questa l’accusa mossa a un ventisettenne, originario della provincia di Reggio Calabria, che è stato arrestato dai carabinieri dopo un controllo svolto a Volpiano (Torino). Il giovane era su un’auto insieme a un conoscente: ai militari ha detto di essere ospite a casa di alcuni parenti ma nel borsello, oltre a duemila euro in banconote di piccolo taglio, aveva la chiave di una camera di un hotel a pochi chilometri di distanza, dove la perquisizione ha portato al ritrovamento di un sacchetto di sostanza stupefacente nascosto fra i capi di abbigliamento. Da quella quantità di cocaina, secondo gli investigatori, si possono ricavare circa 700 dosi, per un valore sul mercato di alcune decine di migliaia di euro.
Giovane di Reggio Calabria sorpreso con 200 grammi di cocaina in un hotel al Nord
Il 27enne è stato arrestato dai carabinieri: nella stanza, nascosto tra i vestiti, un sacchetto di droga per un valore di decine di migliaia di euro
