Gioiosa Ionica, Sinistra Italiana RC: “apprezzamento per mozione supporto Gaza”

“Esprimiamo sincero e motivato apprezzamento per la mozione di sostegno al popolo palestinese e di riconoscimento dello stato di Palestina approvata dal Consiglio Comunale di Gioiosa Ionica nella seduta del 31 Luglio. Si tratta, evidentemente, di un atto dalla grande rilevanza politica e simbolica, che pone il Comune di Gioiosa Ionica dalla parte giusta della storia: quella di un popolo ormai ultimo fra gli ultimi, aggredito nella sua dignità più intima, vittima di una violenza – quella dello Stato d’Israele – che non ha alcuna legittimità politica, legale, morale“. È quanto dichiarato, attraverso un comunicato stampa, da Sinistra Italiana – AVS Segreteria Metropolitana Reggio Calabria.

“La scelta della Giunta Ritorto, condivisa dal gruppo di maggioranza nell’assenza ingiustificata ed incomprensibile della minoranza consiliare, dimostra una volta ancora la grande sensibilità democratica dell’Amministrazione e del Consiglio comunali di Gioiosa Ionica, in piena coerenza con la lunga e nobilissima storia d’impegno civico della cittadina locridea e in linea con la scelta di tante amministrazioni locali in giro per l’Italia (non ultima, quella – altrettanto significativa e meritoria – del Consiglio Comunale di Siderno).

Il testo della mozione, nella sua legittima e doverosa complessità, dimostra grande lucidità critica e ricercato equilibrio nell’analisi dell’attuale contesto israelo-palestinese, riconoscendo tutte intere le ragioni dei palestinesi e non lasciando spazio alcuno a qualunque forma di odio verso il popolo ebraico: il testo approvato, inoltre, impegna l’Ente Comune a richiedere ufficialmente ai vertici istituzionali nazionali un intervento concreto a favore del popolo palestinese e del riconoscimento di una sua legittima entità statuale.

Sinistra Italiana invita tutte le amministrazioni locali che hanno a cuore le sorti della legalità internazionale e della dignità del popolo palestinese a seguire l’esempio di Gioiosa Ionica: ogni forma di pressione pubblica e democratica è un piccolo contributo sulla strada dei diritti umanitari, sul percorso che dovrebbe garantire giustizia e libertà ai tanti popoli sottomessi“, conclude Sinistra Italiana.