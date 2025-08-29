Gioia Tauro, Toscano: “il rigassificatore è inutile e pericoloso”

StrettoWeb

“Il rigassificatore a Gioia Tauro è inutile e pericoloso. Questa infrastruttura serve in teoria per fare arrivare dagli Stati Uniti gas liquefatto”, è quanto afferma Francesco Toscano, candidato presidente di Democrazia Sovrana e Popolare. “Il gas americano costa 4 volte di più di quello russo, che potrebbe arrivare in Italia serenamente tramite gasdotto. Questa operazione comporterà costi per l’ energia maggiori che si noteranno in bolletta, e minore sicurezza per la cittadinanza locale“, rimarca Toscano.

“Le ricadute occupazionali saranno infine vicine allo zero. La Calabria è una colonia e i nostri rappresentanti politici (destra e sinistra è uguale) servono solo interessi esterni e stranieri”, conclude Toscano.