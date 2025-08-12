Gioia Tauro, successo per la serata dello sport nell’ambito della Festa di Sant’Ippolito | INTERVISTE

StrettoWeb

Grande successo a Gioia Tauro per la “Serata dello Sport”, nell’ambito dei festeggiamenti di Sant’ Ippolito, Santo Patrono della Città, che dureranno sino a domani. L’evento ha visto la partecipazione di tutte le associazioni e società sportive di Gioia Tauro. Spazio è stato dato anche alla musica con il concerto del gruppo Garage 5. Il clou della festa civile sarà il concerto dell’artista Syria che si terrà domani, 13 agosto.

Sempre domani, la statua di Sant’Ippolito verrà trasportata a piazza Duomo per la celebrazione della Santa Messa. Al termine avrà luogo il Trionfino di Sant’Ippolito.

