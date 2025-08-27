Gioia Tauro, odore nauseabondo in città. Il sindaco: “arriva dai paesi vicini” | INTERVISTA

StrettoWeb

C’è preoccupazione a Gioia Tauro per via di un odore nauseabondo che, ormai da tempo, sta creando disagi ai cittadini. “Il comando di polizia municipale, insieme a tutti noi, ha monitorato tutto il territorio. A Gioia Tauro, allo stato attuale, non sono state individuate criticità all’interno del nostro territorio. Invece, si sono registrati numerosi incendi nei comuni limitrofi. È quindi plausibile che questi fumi, questi cattivi odori, provengano, da paesi vicini al nostro”. è quanto ha affermato il sindaco Simona Scarcella ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb.

“Noi, comunque, abbiamo interessato le autorità preposte alla verifica degli accertamenti necessari a tutela della salute pubblica e continuiamo a monitorare il territorio”, conclude il primo cittadino.