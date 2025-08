Gioia Tauro, 11ª Sagra della Struncatura: 2 ricette, buon cibo a soli 10€ | INFO

StrettoWeb

Tutto pronto per l’11ª Sagra della Struncatura di Gioia Tauro che si terrà il 7 agosto sul Lungomare cittadino. Un appuntamento divenuto ormai caro ai cittadini e che, con il passare degli anni, attira anche qualche turista da altre parti della Calabria e non solo. La struncatura, piatto povero che risale addirittura al Dopoguerra, verrà servita in due versioni differenti: una tradizionale con aglio, olio, peperoncino, pomodori secchi, acciughe, capperi, olive e origano; l’altra con la ‘nudja.

In più ci saranno panini imbottiti, acqua e vino, anguria, caffè e amaro: il tutto a soli 10 euro. Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, ha raccolto e raccontato dettagli e curiosità dell’evento.