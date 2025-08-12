Germanà: “Lampedusa non può essere campo profughi d’Europa. Lega in prima linea contro invasione”

StrettoWeb

“Oggi, durante la visita all’hotspot di Lampedusa, ho ribadito che l’isola non può essere il campo profughi d’Europa. Per troppo tempo le politiche europee hanno scaricato su Italia e Lampedusa il peso di una gestione migratoria che dovrebbe essere responsabilità condivisa“. È quanto dichiarato dal senatore Nino Germanà a margine della visita odierna a Lampedusa, in merito alla questione dell’hotspot per i migranti.

“La Lega – Salvini Premier è sempre stata in prima linea, vero baluardo a difesa dei diritti dei cittadini di Lampedusa e contro quella che appare come una vera e propria invasione, spesso organizzata. Continueremo a batterci affinché l’isola non diventi né campo di transito né centro di raccolta dell’immigrazione clandestina“, ha concluso Germanà.