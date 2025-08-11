Gangi, conclusa con successo la 60ª edizione della Sagra della Spiga

StrettoWeb

Si conclude con successo l’edizione numero 60 della Sagra della Spiga di Gangi. La manifestazione è stata organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune di Gangi e numerose associazioni locali. Sette giorni di eventi con la riproposizione (dopo anni di assenza) di “Memorie e Tradizioni” il percorso storico, culturale e gastronomico che ha visto anche il coinvolgimento di Slow Food Sicilia.

Il clou ieri pomeriggio con il Corteo di Demetra. Ad affollare il centro storico, da piazza San Paolo, piazza del Popolo e Viale delle Rimembranze, migliaia di persone che hanno ammirato non solo uno spaccato della vita nei campi, la benevolenza divina e l’intimo e profondo legame con la liturgia pagana e ancora la storia e le tradizioni locali. Oltre duecento i figuranti. Attrazione è stata la “Stravula” antico carro, simile ad una slitta, trainato dai buoi e appositamente adornato con spighe, enormi pani e fiori. A chiudere la kermesse, ieri sera, il concerto del gruppo gangitano “La Cicciuzzi”.

“È con grande soddisfazione che, a nome dell’amministrazione comunale e mio personale, desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa sessantesima edizione della Sagra della Spiga – ha detto il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello – quest’anno è stato celebrato anche il 70esimo anno di fondazione della Pro-Loco motore trainante di questa manifestazione e di tante altre, alla quale va il mio ringraziamento come anche alle associazioni che hanno collaborato alla sua riuscita, grazie anche agli sponsor pubblici e privati. Tutti assieme, una squadra al lavoro, in perfetta sinergia che ha creato un’atmosfera di festa e condivisione che ha coinvolto l’intera comunità e non solo”.

“Il successo di questa edizione è frutto di un lavoro di squadra e di una comunità che crede nelle tradizioni – dice il presidente della Pro Loco Toni Torregrossa – Ringrazio l’amministrazione comunale, i volontari che con impegno e dedizione hanno reso possibile tutto ciò, gli sponsor e tutta la comunità gangitana. Ringrazio le associazioni che a vario titolo hanno partecipato alla manifestazione e le forze dell’ordine per il prezioso supporto. Un ringraziamento speciale va al pubblico che con la propria presenza ha trasformato la sfilata in una festa condivisa”.