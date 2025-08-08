Gambarie, al Bucaneve un agosto all’insegna del gusto: le eccellenze tipiche locali in un ambiente esclusivo. Tutto il meglio della montagna reggina

StrettoWeb

Il mese di agosto è finalmente arrivato, e con esso, la voglia di scoprire nuovi angoli della nostra terra, di assaporare i gusti più autentici e di concedersi qualche ora di tranquillità lontano dalla confusione delle località marine. In questo scenario, il ristorante Il Bucaneve di Gambarie, situato nel cuore dell’Aspromonte, è la meta ideale per chi cerca l’eccellenza culinaria e la frescura della montagna reggina.

Il Bucaneve: un angolo di esclusività nella montagna di Reggio Calabria

A pochi passi dalla piazza Mangeruca, la piazza principale di Gambarie, il ristorante Il Bucaneve si presenta come un rifugio di alta classe e buon gusto. Con un ambiente elegante e raffinato, Il Bucaneve offre una cucina che esalta le eccellenze tipiche locali in un’atmosfera accogliente e unica. In questo periodo estivo, il locale è pronto a offrire esperienze culinarie indimenticabili, dal pranzo alla cena, con una proposta gastronomica che spazia dalle prelibatezze della montagna ai piatti più sofisticati.

Le prelibatezze tipiche locali: una selezione di salumi e formaggi per tutti i gusti

Ogni piatto del Bucaneve racconta la storia della montagna reggina, grazie all’utilizzo dei migliori ingredienti locali. Il ristorante offre ogni giorno una selezione pregiata di salumi e formaggi tipici della zona, scelti con cura per soddisfare anche i palati più esigenti. L’angolo dedicato alla degustazione dei salumi è particolarmente apprezzato dai visitatori, che possono assaporare il gusto autentico di prodotti locali come il capocollo di Calabria, il pecorino, la ‘nduja e tanti altri prodotti che parlano della tradizione gastronomica della zona.

La cucina del Bucaneve: pappardelle artigianali e il gusto dei funghi porcini

Una delle specialità che non può mancare al Bucaneve è sicuramente il piatto delle pappardelle artigianali, preparate con farina di semola macinata a pietra del Molino Vizzari di Melia. Queste pappardelle, fatte a mano con passione e cura, sono perfette per esaltare il sapore dei funghi porcini, che in questo periodo abbondano nelle montagne circostanti grazie a un luglio particolarmente piovoso. Il Bucaneve, infatti, propone diverse varianti di piatti a base di funghi porcini, come risotti, tagliate e stufati, che trasportano i clienti in un’autentica esperienza gastronomica autunnale, pur essendo nel cuore dell’estate.

Il forno a carbone Josper: il segreto di una carne alla griglia perfetta

Un altro punto di forza del Bucaneve è l’utilizzo di un forno a carbone Josper, uno strumento eccezionale per la cottura della carne. Questo forno, famoso per la sua capacità di esaltare il sapore e la tenerezza delle carni, viene utilizzato per preparare piatti a base di carni di altissima qualità. Tra le proposte del ristorante spiccano la Fiorentina danese, la costata di vacca italiana, la costata di carne asado e il beef bullet marinato al Talisker. Ogni piatto è preparato con maestria e accompagnato da una selezione di vini pregiati provenienti dall’Enoteka, che arricchiscono l’esperienza gastronomica.

Un angolo di cocktail e degustazioni uniche

Per chi cerca qualcosa di più, il Bucaneve offre anche un angolo dedicato alla preparazione di cocktail, dove esperti mixologist preparano drink originali e di alta classe, in collaborazione con l’Enoteka. L’angolo di degustazione, raffinato e chic, è l’ideale per chi vuole trascorrere una serata all’insegna della buona compagnia e dei sapori unici della montagna reggina, godendo della frescura e della tranquillità del posto.

La bellezza della montagna reggina: una location immersa nella natura

Non c’è modo migliore di trascorrere una giornata in montagna se non godendo delle bellezze naturali che Gambarie e i dintorni hanno da offrire. La zona è un vero e proprio paradiso per gli amanti della natura, con panorami mozzafiato, sentieri immersi nei boschi e la possibilità di praticare sport all’aperto come il trekking, la mountain bike ed escursioni alle cascate. Gambarie è anche un luogo ideale per chi vuole semplicemente rilassarsi, respirando aria fresca e pura, lontano dal caldo e dalla confusione delle località balneari.

La nuova strada Gallico-Gambarie: un viaggio più breve e comodo per raggiungere la montagna

Un’altra novità che rende ancora più accessibile il ristorante Il Bucaneve è la recente inaugurazione della nuova strada Gallico-Gambarie, che ha ridotto significativamente i tempi di percorrenza da Reggio Calabria a Gambarie. Ora, in meno di 30 minuti, è possibile arrivare a Gambarie, un’opportunità che cambia la concezione stessa di un’uscita in montagna. Non c’è più bisogno di affrontare il traffico estivo delle località marine come Scilla, Bagnara o Canitello, né di passare ore sulla statale 106 per raggiungere la costa ionica. Ora, i reggini possono godersi una serata di qualità a Gambarie e ritornare comodamente a casa, senza stress e in tempi brevi.

Un’estate di gusto e tranquillità a Gambarie

In un’estate segnata dal caldo e dalla confusione delle località balneari, Il Bucaneve rappresenta una vera e propria oasi di tranquillità e gusto, dove poter godere delle migliori prelibatezze locali in un ambiente esclusivo e raffinato. Con la nuova strada Gallico-Gambarie, la montagna reggina è più vicina che mai, e Il Bucaneve è pronto ad accogliere tutti coloro che vogliono scoprire il meglio della cucina tipica e delle tradizioni locali, immersi nella frescura e nella bellezza delle montagne di Reggio Calabria.