Gallico, la denuncia di un cittadino: “viviamo fra topi e sporcizia, grazie a Ecologia Oggi e Comune”

Continua il problema della mancata raccolta dei rifiuti a Reggio Calabria. I cittadini, da diverse zone della città, continuano a segnalare alla redazione di StrettoWeb le condizioni con le quali sono costretti a fare i conti a causa di spazzatura, sporcizia e topi. Segnalazioni rivolte anche al Comune che, come spesso accade, non risponde, né tantomeno agisce.

Un residente di via Pozzicello ha denunciato quanto sta accadendo nella zona di Gallico: 13 giorni di mancata raccolta e una situazione ormai al limite della sopportazione. “Vorrei segnalare la mancata raccolta dei rifiuti da circa 13 giorni in via Pozzicello Gallico – Reggio Calabria. – scrive il nostro lettore – Questo è quello che si presenta lungo la strada. Abbiamo più volte segnalato il disservizio sia al numero verde, che a 1-2 email, ma nessuno si è mosso. Adesso non se ne può più, siamo stanchi, viviamo tra il cattivo odore, topi e gatti. Però i solleciti delle rate da pagare la tassa rifiuti arrivano anche in anticipo. Grazie Ecologia Oggi, grazie Amministrazione comunale“.