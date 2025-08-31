Fuga di gas a Saline Joniche: chiusa e poi riaperta la SS106

StrettoWeb

Dopo l’incendio di ieri che ha distrutto gran parte dei laghetti di Saline, questa mattina è in corso una fuga di gas e per questo motivo è stata chiusa temporaneamente, in via precauzionale, la strada statale 106 “Jonica” al km 23, a Montebello Jonico (RC). La chiusura si è resa necessaria per consentire la gestione dell’evento. Sul posto sono presenti le i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e le squadre Anas per la gestione della viabilità.

AGGIORNAMENTO ALLE ORE 12:36

Riaperta al traffico, in entrambi i sensi di marcia, la strada statale 106 “Jonica” a Montebello Jonico (RC).

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.