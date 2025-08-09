Fratelli d’Italia di Reggio Calabria avvia la preparazione per le elezioni regionali 2025: incontro a Gioia Tauro

StrettoWeb

“Si è svolta a Gioia Tauro la riunione del Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria, presieduta dal Presidente provinciale Bruno Squillaci, alla presenza dell’Europarlamentare Denis Nesci, dell’Assessore regionale Giovanni Calabrese e dei Presidenti dei Circoli territoriali del Partito. Un incontro partecipato e costruttivo, che ha segnato l’avvio ufficiale del percorso organizzativo in vista delle elezioni regionali del 2025”. Lo afferma in una nota la Federazione Provinciale di Reggio Calabria di Fratelli d’Italia.

“Al centro del costruttivo confronto, l’analisi della situazione e l’impegno a rafforzare la presenza e l’azione politica di Fratelli d’Italia, valorizzando il grande lavoro svolto negli ultimi anni e rilanciando una visione di governo fondata su competenza, chiarezza programmatica e obiettivi concreti. Un percorso che trae forza e ispirazione anche dagli importanti risultati conseguiti dal Governo nazionale e dalla determinazione della nostra leader Giorgia Meloni, capace di unire il Partito attorno a un progetto politico chiaro e coerente, proiettato verso il bene della Nazione e dei territori”.

“Coesione, compattezza e comunione di intenti. Questa la sintesi dell’incontro e lo spirito che anima l’intera comunità di Fratelli d’Italia nella provincia di Reggio Calabria. In questa cornice è stato avviato il percorso di acquisizione delle disponibilità alle candidature, con l’obiettivo di costruire una lista forte, rappresentativa e radicata, in grado di mettere a disposizione del Partito le migliori energie e professionalità. Una squadra coesa, espressione autentica delle comunità locali, che punta a conseguire un risultato elettorale importante per avviare un percorso virtuoso di crescita e sviluppo, nel quale i rappresentanti reggini di Fratelli d’Italia possano essere protagonisti e interpreti concreti delle istanze del territorio”.

“Fratelli d’Italia si prepara ad affrontare la prossima sfida elettorale con lo stesso spirito che da sempre contraddistingue la propria azione politica: ascolto delle comunità, confronto programmatico, presenza sui territori. Un impegno serio e responsabile, al servizio di una Calabria che chiede stabilità, competenza e opportunità reali”.

“Con passione e senso di responsabilità, Fratelli d’Italia è pronta ancora una volta a dare il proprio contributo e a proseguire il cammino intrapreso per una Calabria più forte, competitiva e proiettata verso un futuro di crescita e sviluppo, portando avanti con determinazione le linee guida tracciate dal Presidente Giorgia Meloni”.