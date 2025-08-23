Francesco Regna torna in Sicilia per celebrare i 20 anni dal successo di “Angelo” | INFO

StrettoWeb

A grande richiesta torna con una tappa in Sicilia “Angelo-Venti”, il tour con cui Francesco Renga celebra insieme al suo pubblico i 20 anni della sua “Angelo”, l’iconico brano con cui nel 2005 vinse il Festival di Sanremo. Il tour è una grande festa e un viaggio musicale attraverso i suoi più grandi successi. Un’occasione unica per rivivere insieme emozioni senza tempo e celebrare la carriera straordinaria di una delle voci più grandi della musica italiana. Gli ultimi biglietti sono ancora disponibili sui circuiti online fino alla chiusura delle vendite e al botteghino dell’evento la sera dello spettacolo.

