Dalla Bocconi a Reggio Calabria: a Francesco Billari il “Premio Simpatia della Calabria 2025”

Francesco Billari, classe 1970, milanese di nascita ma calabrese e siciliano di orgigine, è Rettore dell’Università Bocconi dal 2022. Economista e statistico di formazione, ha dedicato la sua carriera allo studio dei cambiamenti demografici e sociali, con un’attenzione costante all’impatto delle trasformazioni familiari, dei cicli di vita e delle disuguaglianze generazionali. Professore ordinario di Demografia, ha insegnato e condotto ricerca in atenei internazionali di primo piano, come il Max Plank Institute e l’Università di Oxford, prima di rientrare in Italia con una missione chiara: contribuire, attraverso l’università, allo sviluppo culturale e sociale del Paese.

Alla guida della Bocconi ha portato una visione moderna dell’accademia, in cui eccellenza scientifica, impegno civile e attenzione ai giovani si intrecciano in modo sempre più forte. Convinto che l’università debba essere motore di mobilità sociale, ha avviato programmi di inclusione e borse di studio rivolti agli studenti di talento di tutta Italia, con un focus particolare sul Mezzogiorno.

Il Premio Simpatia della Calabria 2025 celebra proprio questo suo impegno: l’aver saputo coniugare rigore accademico e sensibilità sociale. Con il suo tratto umano, il profilo internazionale e la determinazione nel promuovere pari opportunità nell’accesso all’istruzione, Billari è oggi una figura di riferimento nel panorama culturale italiano.