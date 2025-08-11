Devozione, fede, tradizione, commozione: così Francavilla Angitola (Vibo Valentia) festeggia San Foca Martire | VIDEO

Come ogni anno, Francavilla Angitola (Vibo Valentia) festeggia San Foca Martire. Un momento, per i fedeli, di devozione, tradizione e commozione. Raccolte, a margine dei riti religiosi e civili, le emozioni dei presenti, attraverso un servizio di Graziano Tomarchio per StrettoWeb. “Ho visto tanto entusiasmo, partecipazione, fede, durante la messa. La fede nasce da esperienza umana vissuta, dei loro parenti. Partecipare a questi eventi significa anche instaurare un legame affettivo coi loro cari”, le dichiarazioni nelle interviste qui di seguito.
In basso il servizio completo.