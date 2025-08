Forza Italia in una foto, la gioia di Cannizzaro: “a Reggio Calabria un evento fuori dal normale”

StrettoWeb

“Può una sola foto racchiudere tutto ciò che è accaduto in 48 ore di Stati Generali del Sud di Forza Italia??? Questa può. Non è la più bella, ma è la più significativa, emblematica di cosa siamo e di cosa è accaduto. Perché sul palco azzurro di questa tre giorni reggina si sono susseguiti oltre cento illustri relatori, di cui 5 ministri, eppure ciò che è emerso in maniera lampante è che siamo semplicemente una grande e compatta famiglia. Credo che questo sia un valore aggiunto che ha solo Forza Italia. E la Calabria in questi giorni ne è stata testimone d’eccezione con un evento fuori dal normale“.

Così, sui social, Francesco Cannizzaro, protagonista e primo organizzatore del weekend reggino di Forza Italia. Il deputato ha postato una foto, realizzata oggi alla fine della convention, con tutti i componenti del partito sul palco del locale in cui si è tenuto l’evento.