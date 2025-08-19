Fonti della Casa Bianca: “Putin ha detto a Trump che vuole vedere Zelensky da solo”

Nella telefonata con Putin, Trump ha offerto di andare subito ad un incontro a tre, ma il presidente russo gli ha risposto di voler incontrare da solo Zelensky

Putin Zelensky
Foto Ansa
StrettoWeb

Nella telefonata con Vladimir Putin, durante l’interruzione del vertice alla Casa Bianca, Donald Trump ha offerto di andare subito ad un incontro a tre, ma il presidente russo gli ha risposto di voler incontrare da solo Volodymyr Zelensky. “Tu non devi venire, voglio vederlo in un faccia a faccia”, ha detto Putin, secondo quanto riferito da un alto funzionario dell’amministrazione Trump a Politico.

Il team di Trump “ha iniziato a lavorare a questo, Steve Witkoff ha il compito di realizzare la cosa“, ha aggiunto la fonte

