Fonti della Casa Bianca: “Putin ha detto a Trump che vuole vedere Zelensky da solo”

StrettoWeb

Nella telefonata con Vladimir Putin, durante l’interruzione del vertice alla Casa Bianca, Donald Trump ha offerto di andare subito ad un incontro a tre, ma il presidente russo gli ha risposto di voler incontrare da solo Volodymyr Zelensky. “Tu non devi venire, voglio vederlo in un faccia a faccia”, ha detto Putin, secondo quanto riferito da un alto funzionario dell’amministrazione Trump a Politico.

Il team di Trump “ha iniziato a lavorare a questo, Steve Witkoff ha il compito di realizzare la cosa“, ha aggiunto la fonte