Fondazione Messina per la Cultura: al Monte di Pietà il concerto-tributo a Franco Battiato

La prima parte della ricca programmazione di eventi, organizzata e promossa dalla Fondazione Messina per la Cultura, in sinergia con il Comune di Messina e la Città metropolitana di Messina, si concluderà domani, martedì 12 agosto, con il concerto “Franco Battiato Tribute, la Cura dell’Eterno”, con il Coro Lirico Siciliano, diretto dal maestro Francesco Costa, e la partecipazione di Mario Venuti e Rita Botto. Il programma prevede l’esecuzione delle più rappresentative canzoni del grande cantautore, con un particolare e innovativo arrangiamento per solisti pop, coro lirico, orchestra e band, e precisamente Prospettiva Nevskij, Segnali di Vita, L’animale, Strade parallele, Testamento, Povera patria, L’ombra della luce, L’Era del cinghiale bianco, Stranizza d’amuri, Bandiera bianca, Medley “Cuccurucucù Paloma – La Cura – Centro di gravità permanente”, Voglio vederti danzare.

Un evento unico per respirare mito, storia e bellezza attraverso l’universo musicale e poetico di Franco Battiato. L’evento è ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. La programmazione riprenderà domenica 31 agosto con lo spettacolo Archimede, la solitudine di un genio con Mario Incudine. Il 2 settembre Carlo Cottarelli presenterà il suo nuovo libro Senza Giri di Parole e il 4 settembre sarà in scena Luigi de Magistris con “Noi e la Costituzione”.