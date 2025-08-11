Fondazione Messina per la Cultura: al Monte di Pietà il concerto-tributo a Franco Battiato

La programmazione riprenderà domenica 31 agosto con lo spettacolo Archimede, la solitudine di un genio con Mario Incudine

monte di pietà
La prima parte della ricca programmazione di eventi, organizzata e promossa dalla Fondazione Messina per la Cultura, in sinergia con il Comune di Messina e la Città metropolitana di Messina, si concluderà domani, martedì 12 agosto, con il concerto “Franco Battiato Tribute, la Cura dell’Eterno”, con il Coro Lirico Siciliano, diretto dal maestro Francesco Costa, e la partecipazione di Mario Venuti e Rita Botto. Il programma prevede l’esecuzione delle più rappresentative canzoni del grande cantautore, con un particolare e innovativo arrangiamento per solisti pop, coro lirico, orchestra e band, e precisamente Prospettiva Nevskij, Segnali di Vita, L’animale, Strade parallele, Testamento, Povera patria, L’ombra della luce, L’Era del cinghiale bianco, Stranizza d’amuri, Bandiera bianca, Medley “Cuccurucucù Paloma – La Cura – Centro di gravità permanente”, Voglio vederti danzare.

Un evento unico per respirare mito, storia e bellezza attraverso l’universo musicale e poetico di Franco Battiato. L’evento è ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. La programmazione riprenderà domenica 31 agosto con lo spettacolo Archimede, la solitudine di un genio con Mario Incudine. Il 2 settembre Carlo Cottarelli presenterà il suo nuovo libro Senza Giri di Parole e il 4 settembre sarà in scena Luigi de Magistris con “Noi e la Costituzione”.

locandina franco battiato tributo

