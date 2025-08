FIR Sicilia incontra il Comune di Enna e l’Unione Rugby Enna

StrettoWeb

Incontro produttivo tra il Comitato Regionale FIR Sicilia, il Comune di Enna e l’Unione Rugby Enna, con l’obiettivo di avviare un percorso condiviso per lo sviluppo del movimento rugbistico a livello locale. Presenti all’incontro l’Assessore allo Sport del Comune di Enna, Rosalinda Campanile; il Presidente del Comitato Regionale FIR Sicilia, Orazio Arancio; il Presidente dell’Unione Rugby Enna, Gaetano Emma, e il Segretario Matteo Mirenda.

Il confronto ha permesso di analizzare le potenzialità del territorio ennese, che si propone per assumere un ruolo sempre più rilevante nel rugby siciliano attraverso il coinvolgimento delle scuole, delle famiglie e degli studenti universitari. L’Assessore Campanile ha espresso disponibilità a supportare il progetto e ha annunciato l’intenzione di includere la realizzazione di un campo da rugby in erba naturale nel piano di riqualificazione del campo d’atletica leggera “Tino Pregadio”, con il sostegno tecnico del Comitato Regionale FIR.

“L’incontro è stato molto positivo – ha sottolineato il Presidente di FIR Sicilia, Orazio Arancio -. Abbiamo trovato nell’Amministrazione comunale una disponibilità concreta a collaborare per creare le condizioni necessarie allo sviluppo di una società solida, che parta dal settore giovanile e punti a costruire, nel tempo, un percorso completo fino alla formazione di una squadra Seniores. Il primo passo è garantire strutture adeguate dove allenarsi in sicurezza. La FIR, attraverso il comitato regionale, sarà al fianco di Enna per accompagnare questo processo e sostenere il lavoro del neo Presidente e del suo gruppo”.

Le parti si sono impegnate a partecipare alla prossima Giornata dello Sport, in programma nel centro storico della città, per la quale la FIR fornirà attrezzature e supporto tecnico. Il Comitato Regionale conferma così il proprio impegno nel promuovere la diffusione del rugby su tutto il territorio attraverso il dialogo costante con le realtà locali, le amministrazioni, il mondo scolastico e universitario.