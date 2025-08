Finti turisti per incassare fondi pubblici, indagati alcuni tour operator calabresi

StrettoWeb

Avrebbero percepito contributi dalla Regione Calabria attestando falsamente la presenza di turisti italiani o stranieri in alberghi della regione tra il 2019 e il 2021. Per questo motivo 8 legali rappresentanti di tour operator nazionali e di diritto estero sono indagati dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, a vario titolo, per truffa aggravata ai danni dello Stato, falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico e concorso nel reato.

Il gip, inoltre, ha disposto il sequestro di beni per un valore di 737.930 euro eseguito dai finanzieri del Comando provinciale di Catanzaro.