Festa Italo-Argentina a Varapodio: in piazza le tradizioni gastronomiche, canti e balli del Sud America | INTERVISTE

StrettoWeb

Grande divertimento a Varapodio, cittadina in provincia di Reggio Calabria per la festa Italo-Argentina. Il sindaco Orlando Fazzolari, ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, ha detto: “ci sono tanti argentini che vivono la nostra cittadina e ci hanno proposto di portare in piazza le loro tradizioni culinarie, canti e balli tipici. Noi come amministrazione comunale ci siamo resi subito disponibili per la buona riuscita della serata”, rimarca il primo cittadino.

“La gente di Varapodio si é sempre distinta per l’innata calda accoglienza riservata a chi viene a vivere, anche per breve periodo, nella ridente cittadina; la permanenza dei graditi ospiti è manna dal cielo per l’economia locale”, evidenzia Fazzolari.