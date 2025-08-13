Festa dello Stocco 2025, a Cittanova un trionfo fra buon cibo e il rap di Fedez | VIDEO

Grande successo a Cittanova per la Festa Nazionale dello Stocco 2025: l'eccellenza culinaria calabrese incontra il rap di Fedez e fa il botto di partecipanti

Fedez Cittanova
StrettoWeb

Oltre 20.000 persone a Cittanova per la Festa Nazionale dello Stocco 2025. Un momento attesissimo che ogni anno riunisce diverse migliaia di residenti e turisti dalla tutta la Calabria e non solo. Lo stocco è un’eccellenza culinaria del territorio ed è il grande protagonista, ovviamente, ma intorno al buon cibo ruota un’organizzazione a 360° gradi che si occupa di promuovere non solo la tradizione ma anche l’immagine turistica della città.

Nell’edizione di quest’anno, presente uno degli artisti più famosi e discussi del panorama musicale italiano: il rapper Fedez. Nel reportage realizzato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb le emozioni dei partecipanti e degli organizzatori della Festa dello Stocco di Cittanova 2025.

Ultimi approfondimenti di News