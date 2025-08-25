“Festa del Mare, luci nel buio”, a Messina la presentazione dell’evento

StrettoWeb

Si terrà giorno 27 agosto alle ore 10:00 presso la Sala Ovale del Comune di Messina, la conferenza stampa di presentazione della 1° edizione dell’evento inclusivo denominato: “Festa del Mare, luci nel buio”. La manifestazione è promossa dall’ APS Global Social Inclusive ASD, dall’ass. Messina Blind ETS, dalla Messina Social city con la collaborazione del Centro Neurolesi IRCCS Bonino Pulejo e della Lega Navale di Messina. Ad illustrare i dettagli dell’iniziativa che nasce dal desiderio profondo di rendere il mare accessibile a tutti abbattendo barriere architettoniche fisiche, mentali e percettive, sarà Silvana Paratore legale messinese esperto di politiche sociali con il giornalista Salvo Saccà.

Previsti gli interventi del Sindaco di Messina Federico Basile, della Presidente della Messina social city Valeria Asquini, della Presidente dell’Aps Global Social Inclusive ASD Antonella Rigano, del presidente dell’ass. Messina Blind Ets Raffaele Carbone, del presidente della Lega Navale di Messina avv. Alessandro Billè, del dott. Salvatore Leonardi Direttore dell’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione all’IRCCS “Bonino Pulejo” di Messina P.O. Piemonte. Nel corso della giornata che si svolgerà il 29 luglio alla Lega Navale di Messina con inizio alle ore 15:00 è previsto un momento di riflessione e di confronto sulla cultura della donazione degli organi .

A patrocinare la manifestazione il Comune di Messina, il Centro neurolesi Bonino Pulejo, la Lega Navale di Messina, la Fispic federazione italiana sport paraliompici per ipovedenti e ciechi, l’Unione italiana dei Ciechi e degli ipovedenti di Messina, la FISDIR Delegazione regionale Sicilia, l’A.I.A.S sezione di Messina, l’Arcigay Messina, il Panathlon Club Messina, l’Ecosfera Messina, l’A.S.D. Real Contesse Messina, l’A.S.D. Rowing Club Peloro, la Polisportiva Messina, Includi Me- sportello pari opportunità e Mediterranea eventi .

Ingresso libero . E’ possibile iscriversi e partecipare alla giornata ed alle varie attività entro il 27 agosto c.a. inquadrando il codice a barre inserito nella locandina.