Festa de “L’Unità” a Cittanova, focus sulla sanità: “Calabria in ginocchio dopo la gestione Occhiuto”

Grande partecipazione a Cittanova nella serata inaugurale della Festa provinciale de “L’Unità”, tornata dopo 33 anni nella suggestiva cornice di piazza San Rocco. Centinaia di persone hanno seguito i lavori, aperti dall’intervento del neosegretario Giuseppe Panetta, dai saluti istituzionali e dal messaggio di solidarietà al popolo palestinese. Poi si è entrati nel vivo del dibattito politico con il focus sulla sanità, tema centrale per il futuro della Calabria. Alla domanda “In Calabria esiste il diritto alla salute?” hanno provato a rispondere medici, amministratori e rappresentanti istituzionali. Il consigliere regionale Amalia Bruni ha evidenziato il fallimento delle politiche regionali attuate dal centrodestra, Rubens Curia e Santo Gioffrè hanno richiamato le gravi carenze strutturali e organizzative, mentre i primari Franco Mammì e Pietro Cozzupoli hanno denunciato i disservizi quotidiani negli ospedali di Locri e Reggio.

Il consigliere regionale Giovanni Muraca e il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio hanno poi sollecitato interventi urgenti sul territorio e sugli organici e Marisa Valensise ha raccontato la battaglia civile del Comitato per la tutela dell’ospedale di Polistena.

Un coro unanime ha messo in luce “la condizione drammatica in cui versa il sistema sanitario calabrese, aggravata dalla gestione commissariale e dalle scelte sbagliate del centrodestra guidato da Roberto Occhiuto”.

“Confronto sulla sanità”

“Abbiamo voluto aprire la Festa con un grande confronto sulla sanità – ha dichiarato il segretario provinciale del Pd, Giuseppe Panetta – perché il diritto alla salute è il primo dei diritti e non può essere negato ai calabresi. La nostra regione vive una condizione di vera emergenza e serve un cambio di passo radicale. Il Partito Democratico è pronto a guidare questa battaglia di civiltà, al fianco dei cittadini e delle comunità che non si rassegnano”. La Festa prosegue oggi, giovedì 21 agosto, con due appuntamenti di grande rilievo: alle ore 19 l’iniziativa delle Donne Democratiche su “Politiche per l’autonomia delle donne: lavoro, tutele e diritti” e alle ore 21 l’intervista pubblica al segretario regionale Nicola Irto e alla capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Braga, sui temi dello sviluppo e delle prospettive per l’Italia e per la Calabria, alla vigilia delle prossime regionali.