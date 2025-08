Il sottosegretario Ferrante (FI): “dalla Calabria ventata di entusiasmo e passione con gli Stati Generali”

StrettoWeb

“Gli Stati Generali del Mezzogiorno organizzati da Forza Italia in Calabria, con la straordinaria regia del segretario regionale Francesco Cannizzaro, hanno ribadito il nostro impegno per il Sud e tracciato la rotta per il suo rilancio. Una tre giorni all’insegna del buon governo, che ha visto ministri, sottosegretari, dirigenti, eletti e attivisti azzurri confrontarsi sulle iniziative che stiamo mettendo in campo per superare i divari territoriali e rendere il Mezzogiorno sempre più protagonista della crescita. Dalla Calabria è arrivata una ventata di passione ed entusiasmo, che dà nuovo slancio alla nostra azione politica sotto la saggia ed autorevole guida del nostro segretario nazionale Antonio Tajani”. Lo scrive il deputato di Forza Italia Tullio Ferrante, Sottosegretario al Mit.

“Forza Italia oggi amministra quattro regioni del Sud e quotidianamente dimostra con i fatti di lavorare per costruire una nuova stagione di sviluppo, come conferma anche l’esperienza di governo del presidente Roberto Occhiuto: la sua decisione di dimettersi e ricandidarsi è un gesto raro, di straordinario coraggio e coerenza politica, che sono certo i cittadini apprezzeranno riconfermando la sua leadership ed il suo buon governo. Con gli Stati Generali del Sud Forza Italia si rafforza dimostrandosi ben più di una comunità politica: è una grande famiglia, unita dal comune amore verso i territori, verso l’Italia e verso quella libertà che è e resta la nostra missione nel solco del nostro comune ed eterno ispiratore, Silvio Berlusconi”.