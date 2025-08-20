Ferragosto nella Piana: controlli a tappeto dei Carabinieri tra bagno di mezzanotte, risse sull’Aspromonte e 160 sanzioni

StrettoWeb

Nella settimana di Ferragosto, i Carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro hanno dato vita a un imponente servizio straordinario di controllo del territorio. Un’attività mirata a garantire la sicurezza dei cittadini, proprio mentre il territorio era animato da feste patronali, grandi eventi e un massiccio afflusso di persone.

Il dispositivo di sicurezza ha interessato tutta la piana, dalle punte dell’Aspromonte alle località balneari. L’attenzione è stata particolarmente alta in occasione di appuntamenti che hanno richiamato migliaia di presenze. Tutti eventi che hanno richiesto una cornice di sicurezza rafforzata per prevenire disordini e garantire lo svolgimento sereno delle celebrazioni.

Un’attenzione particolare è stata riservata anche a San Ferdinando, ove ogni anno si svolge la consueta notte che anticipa Ferragosto. Come sempre, centinaia di giovani si sono ritrovati in spiaggia per fare il bagno di mezzanotte. In questa occasione i militari hanno controllato numerosi partecipanti ai festeggiamenti, deferendo due persone che si sono rifiutate di fornire le proprie generalità ed un pregiudicato che girava per la spiaggia con una grossa lama in tasca.

Non è poi mancato il supporto aereo dell’8° Nucleo Elicotteristi di Vibo Valentia. Vigilando dall’alto, questi specialisti dell’Arma hanno contribuito a garantire la sicurezza nelle aree di montagna, meta ideale per i tanti che si sono sottratti al caldo di questi giorni. E così, fra Zomaro, Trepitò e Zervo, i Carabinieri sono riusciti ad intervenire subito sulle situazioni più critiche, come la rissa scoppiata per l’uso di uno dei barbecue comunali installati lungo la strada provinciale. Calmati gli animi, i militari hanno individuato e denunciato i quattro violenti che dato il via alla zuffa.

Quanto ai controlli lungo le principali arterie, i Carabinieri hanno deferito quindici soggetti per guida in stato di ebbrezza, due dei quali risultati positivi anche all’uso di stupefacenti. Elevate, complessivamente, oltre 160 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, per un ammontare superiore a 56.000 euro.

Il dispositivo, che ha visto impegnate le articolazioni dipendenti dal Gruppo di Gioia Tauro con controlli a tappeto, ha consentito di incrementare significativamente la percezione di sicurezza tra i cittadini e garantire un Ferragosto sereno nelle piazze, sulle strade e nei luoghi di maggiore aggregazione.

Quanto ai denunciati, i procedimenti, di competenza della Procura di Palmi, guidata dal Procuratore Emanuele Crescenti, sono attualmente pendenti nella fase delle indagini preliminari. L’effettiva responsabilità delle persone deferite, attesa la fondatezza delle ipotesi d’accusa mosse a loro carico, sarà vagliata nel corso dei successivi processi.