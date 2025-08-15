Ferragosto in Sicilia tra mare ed escursioni

StrettoWeb

In Sicilia è stato un Ferragosto caratterizzato dal mare e dalle escursioni. Estremamente affollate le spiagge di Mondello, Capo d’Orlando, San Vito Lo Capo, Menfi, Marina di Modica, Catania. E c’è anche chi ha preferito i sentieri tortuosi dell’Etna per un’escursione e guardare la colata lavica alimentata da ieri che scende verso sud. Affollate le Eolie e le Egadi.

A Lampedusa strutture ricettive piene e turismo che non sembra accusare contraccolpi dalle notizie delle tragedie del mare che avvengono a pochi chilometri dalle spiagge affollate.