“Viaggiare lungo la costa italiana è una continua scoperta di alcuni dei luoghi più belli del mondo: Siracusa, Catania, Taormina, Tropea e Capri, per poi proseguire fino a Napoli, Gaeta, Anzio, Nettuno e Civitavecchia. È stato un piacere trascorrere le vacanze di Ferragosto in Italia esplorando questi luoghi unici e speciali insieme alla mia famiglia, incontrando amici italiani, vecchi e nuovi”. E’ questo il post pubblicato su Instagram dall’ambasciatore Usa in Italia Tilman Fertitta.
Ferragosto in Italia, l’ambasciatore Usa Fertitta incantato da Sicilia e Calabria
Dal fascino di Siracusa e Taormina fino a Capri, Napoli e Civitavecchia: il diplomatico racconta sui social il suo viaggio tra amici e famiglia lungo le coste italiane
