Ferragosto a Mannoli con Paolo Belli & la sua Big Band

Il 15 agosto alle 21:30, Piazza Zanotti Bianco di Mannoli si trasformerà in un palcoscenico sotto le stelle: Paolo Belli e la sua Big Band porteranno swing, soul e grandi classici da ballare in un concerto gratuito che promette ritmo e divertimento per tutti. L’evento, targato DEA Fest, offrirà una serata unica per vivere il Ferragosto a Mannoli. E, per chiudere in grande stile, giochi piromusicali illumineranno il cielo, regalando al pubblico uno spettacolo indimenticabile di luci e musica.