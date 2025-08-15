“Felice Ferragosto a tutti”, gli auguri di Giusi Princi: “da calabrese, è il momento in cui sento forte il richiamo delle radici”

StrettoWeb

“Ferragosto 2025. È il momento in cui, da calabrese, sento più forte il richiamo delle mie radici: famiglia, valori, tradizioni. Che oggi sia per ciascuno l’occasione per stare con i propri cari, rallentare il passo e ricaricare le energie. Abbiamo davanti un orizzonte fatto di impegni, sfide e opportunità: affrontiamolo sempre con la certezza degli affetti e con la fierezza delle idee. Un felice Ferragosto a tutti!”. Così, sui social, l’europarlamentare reggino Giusi Princi augura buon ferragosto a tutti.