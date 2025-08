La Federazione del PD di Reggio Calabria: “sostegno alla mozione di Gioiosa Jonica, solidarietà al popolo palestinese”

StrettoWeb

La Federazione metropolitana del Pd di Reggio Calabria esprime il proprio apprezzamento per la mozione “Solidarietà al popolo palestinese nell’attuale emergenza umanitaria. Indirizzo a favore del riconoscimento e della promozione della piena autonomia dello Stato di Palestina entro confini certi e inviolabili”, promossa dal circolo di Gioiosa Ionica e approvata all’unanimità dal gruppo consiliare Gioiosa Bene Comune nel Consiglio comunale del 31 luglio 2025. “Questa iniziativa nasce in coerenza con l’impegno assunto dal segretario provinciale Peppe Panetta, che fin dall’inizio del suo mandato ha posto la questione palestinese al centro dell’agenda politica del partito, invitando le comunità locali a mantenere viva l’attenzione su un tema che interroga le coscienze di tutti” si legge in una nota.

“La mobilitazione deve continuare e moltiplicarsi”

“Con questo atto, Gioiosa Ionica si unisce idealmente a tante altre amministrazioni comunali della nostra provincia che, negli ultimi mesi, hanno approvato documenti analoghi per ribadire una solidarietà piena e incondizionata al popolo palestinese e per invocare una pace giusta e duratura, nel rispetto delle risoluzioni delle Nazioni Unite e del diritto di ogni popolo a vivere libero e sicuro. Non basta, però, una testimonianza formale: l’occupazione dei territori, la violenza sistematica e la violazione del diritto internazionale non possono essere normalizzate né archiviate nel silenzio. Questa mobilitazione contro l’indifferenza deve continuare e moltiplicarsi. È importante che tutte le amministrazioni che si riconoscono nei valori della pace e della tutela dei diritti dei popoli facciano sentire con chiarezza la propria voce.

La pace si costruisce con il diritto, non con la vendetta. La Federazione provinciale del Pd di Reggio Calabria continuerà a lavorare al fianco di amministratori e circoli locali per favorire il dialogo, promuovere la partecipazione, elaborare proposte politiche e sostenere tutte le iniziative che chiedono una soluzione diplomatica al conflitto, mettendo al centro la dignità di ogni persona, la cultura della pace, la cooperazione tra i popoli e la solidarietà verso chi soffre” si chiude la nota.