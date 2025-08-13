Fashion Day a Trunca: grande pubblico e applausi per un’elegante serata di moda | FOTO

StrettoWeb

A dare il via alle 4 serate, organizzate storicamente dall’associazione culturale Padre Costantino Barcelloni, come “Trunca Etno Fest”, è stato il “Fashion Day a Trunca“. Lunedì 11 agosto, nella piazza del paese, l’ennesima passerella di alta moda targata dal duo artistico Antonio Sapone e Giovanni Barcella. Insieme a loro, le loro modelle e i modelli, e le gradinate piene di pubblico della piazza festosa che applaudiva e registrava i video dei meravigliosi abiti sul red carpet. Si è partiti con la presentazione delle Miss e dei Mister e di modelli e modelle, e con ben 2 uscite della sfilata di decine di Bambini che si sono impadroniti della passerella con naturalezza.

Gli intermezzi musicali live con le esibizioni e le voci di Mariolina Mazzeo e Fortunato Foti hanno fatto sognare il pubblico. Per poi passare alle uscite in abiti eleganti e da cerimonia a firma di Mimma Corigliano di Corigliano Spose di Villa San Giovanni, stilista della serata.

Presente anche Marika Pecora che vive in Inghilterra e che ha realizzato e portato in passerella delle magliette con frasi dialettali su sfondi marini reggini, un connubio tra tradizione popolare e arte contemporanea.

E poi, come nelle fiabe, allo scoccare della mezzanotte, sulla passerella gli incantevoli abiti da sposa dell’atelier Corigliano Spose che hanno letteralmente incantato la piazza coinvolgendola in una sfilata maestosa e dai contorni principeschi.

Con Antonio Sapone e Giovanni Barcella, sul palco presente la stessa Mimma Corigliano a ricevere gli applausi per la collezione di abiti da sposa. “Fashion Day a Trunca” si conclude come l’ennesimo successo di pubblico e di qualità, con gli organizzatori Antonio e Giovanni che ringraziano tutti, soprattutto l’Associazione Padre Costantino Barcelloni per aver ospitato il “Fashion Day a Trunca” 2025.