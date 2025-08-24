Ex premier ucraino: “prima la pace, poi discutere delle garanzie”

StrettoWeb

“Le discussioni sulle garanzie di sicurezza in assenza di pace mi lasciano perplesso. Ho sempre creduto che la pace debba venire prima di tutto, sotto forma di cessate il fuoco o accordo di pace globale, e solo dopo potremo parlare di garanzie di sicurezza”. Lo ha affermato l’ex primo ministro ucraino, Evgeni Yatseniuk, in un’intervista alla televisione di Stato estone. “Vedendo che viene fatto il contrario, Putin di sicuro ride”, evidenzia.

“Urge concentrarsi sull’obiettivo principale: come costringere Mosca a fare concessioni e firmare un accordo di pace, e solo allora parleremo di come assicurare l’attuazione di tale accordo con garanzie di sicurezza”, rimarca Yatseniuk.