Evade dai domiciliari a Gioia Tauro, arrestato dalla Polizia: disposto il carcere

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha arrestato per evasione un uomo sottoposto a detenzione domiciliare.

In particolare, l’intervento è stato eseguito dalla Squadra delle Volanti del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro che, nell’espletare i controlli ai soggetti sottoposti alle misure restrittive della libertà personale in regime di custodia domiciliare, ha constatato l’assenza dell’uomo presso il proprio domicilio.

Attivate le ricerche, la pattuglia ha sorpreso l’uomo lungo un viale, mentre stava facendo rientro in abitazione unitamente ad altri familiari.

Lo stesso è stato arrestato in flagranza di reato per il delitto di evasione e, nella giornata successiva, l’Autorità Giudiziaria ne ha disposto la custodia in carcere. Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti del soggetto destinatario della misura che è da ritenersi presunto innocente, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.