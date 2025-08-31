EuroBasket 2025, l’Italia fa il bis: batte la Bosnia e ipoteca il passaggio del turno. E Fontecchio fa il record storico

StrettoWeb

Nuova prova di carattere per l’Italia di Pozzecco, che vince anche la terza gara di EuroBasket 2025. Battuta la Bosnia (79-96) di Nurkic (centro NBA degli Charlotte Hornets) e Alibegovic (che gioca a Trapani) senza sorprese, considerando la superiorità degli azzurri. Dopo il successo contro la Georgia, che ha fatto seguito alla sconfitta all’esordio contro la Grecia, la vittoria odierna permette di ipotecare il passaggio del turno, comunque mai in discussione alla vigilia. Ora ci sarà l’intrigante sfida contro la Spagna (martedì), poi quella alla portata contro Cipro.

La partita. Partenza sprint della Bosnia nei primi minuti, ma l’Italia prende metri, campo e punti. Buon secondo tempo dopo un primo tempo più sofferto, anche perché sul lungo periodo viene fuori la freschezza azzurra, grazie a una panchina più lunga e a un maggior talento. Scatenato Fontecchio, che con le sue triple raggiunge un record storico per un cestista italiano in un Europeo: con 39 punti, infatti, supera i 36 di Bargnani (Italia-Lettonia del 2011). Da segnalare anche i 14 punti dell’ex Viola Spissu e l’espulsione di Pozzecco nel terzo quarto.