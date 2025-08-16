Etna, che spettacolo: frattura sul vulcano e colata lavica, il fantastico VIDEO ripreso dall’alto col drone

StrettoWeb

Il corpo forestale della Regione siciliana, con un drone, ha girato le immagini che mostrano la nuova frattura aperta il 14 agosto a quota 3000 metri sull’Etna, nella stessa zona già interessata dall’attività eruttiva di febbraio. La colata lavica è ben visibile lungo il pendio, ma al momento non vengono segnalate criticità per boschi, centri abitati o infrastrutture. Non si è verificata caduta di cenere e l’aeroporto di Catania ha continuato a operare regolarmente.

Di seguito le spettacolari immagini dall’alto girate dal corpo forestale della Regione siciliana.