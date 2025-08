“E-state Messina 2025”: gli eventi da non perdere tra musica, cultura e tradizione

StrettoWeb

Proseguono gli appuntamenti di “E-state Messina 2025”, il cartellone promosso dall’Amministrazione comunale con eventi musicali, artistici, culturali e ricreativi che animano Messina dal centro alle periferie, fino ai villaggi della zona nord e sud.

Venerdì 8 agosto, protagonista Gesso con la decima edizione dell’“Ibbisu Village Fest”, evento simbolo della valorizzazione delle tradizioni culturali, enogastronomiche e musicali del territorio peloritano. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Culturale “Gesso – La Perla dei Peloritani”, presieduta da Tonino Macrì, è realizzata con il patrocinio del Comune di Messina e in collaborazione con diverse realtà locali. Alle ore 20.00 l’apertura degli stand artigianali e l’immancabile Sagra della Porchetta, appuntamento attesissimo che inaugura una serata all’insegna dei sapori, del folklore e dell’intrattenimento. A presentare l’evento sarà Silvana Paratore, legale ed esperta di politiche sociali. In piazza Chiesa Madre si esibirà il noto cabarettista siciliano Giuseppe Castiglia, seguito dall’Ibbissu Village Dance – 90’s Party con Gemy DJ per un finale tutto da ballare.

A Villa Dante, sabato 9 agosto, alle 21.00, spazio alla musica internazionale con gli Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay, per un viaggio tra soul, funk e disco music.

Nella zona sud, sabato 10 agosto la II edizione del Festival Internazionale della Solidarietà dei Popoli del Mondo porterà la tradizionale sfilata dei Gruppi Folkloristici nei villaggi di Ponte Schiavo, Briga San Paolo e Giampilieri.

Il Giardino Corallo continua a proporre spettacoli per tutti i gusti: 6 agosto, Il ratto delle sabine; 7 agosto Rocco Barbaro in “Senza Freni”; 8 agosto, Wrestling “The Return of the Kings; 9 agosto, Il Paraninfo; 10 agosto, lo spettacolo musicale di Gesuè Pagano “Da Me a Me”; lunedì 11 agosto, la serata conclusiva della II edizione del Festival Internazionale della Solidarietà dei Popoli del Mondo – Musica, Danza e Tradizioni Popolari.

Tutti gli appuntamenti del cartellone “E-state Messina 2025” sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Messina, nella sezione dedicata agli eventi all’indirizzo https://eventi.comune.messina.it/.