Eolie, controlli dei Carabinieri: controlli, multe e denunce. Tutti i DETTAGLI

Nei giorni di Ferragosto al fine di garantire la sicurezza dei vacanzieri che hanno raggiunto in gran numero l’arcipelago eoliano, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo, supportati dalla Motovedetta “Stefanizzi”, hanno predisposto straordinari servizi di controllo su tutto il territorio, con pattugliamenti e posti di controllo, attuati anche nelle ore notturne, volti alla prevenzione e contrasto dei reati, con riferimento all’uso e allo spaccio di stupefacenti, alle violazioni al Codice della Strada e alle condotte illecite che possono pregiudicare la sicurezza dei cittadini, soprattutto nelle zone di maggiore aggregazione giovanile.

I militari dell’Arma hanno controllato più di 350 persone e 219 veicoli

Durante le verifiche, i militari dell’Arma hanno controllato più di 350 persone e 219 veicoli, con la contestazione di diverse violazioni al Codice della Strada, anche per infrazioni che mettono in pericolo l’incolumità di automobilisti e pedoni. Inoltre a carico di quattro individui, i Carabinieri hanno proceduto per ubriachezza molesta, in quanto trovati ubriachi ad infastidire turisti e passanti sulla pubblica via. A seguito delle violazioni accertate i Carabinieri hanno sequestrato amministrativamente 7 veicoli e sottoposto a fermo amministrativo altri sette mezzi, decurtando 70 punti dalle patenti di guida dei contravventori ed elevando sanzioni per oltre 9.000 euro.

Nell’ambito dell’attività antidroga, i Carabinieri hanno segnalato sette persone alla Prefettura di Messina quali assuntrici di sostanze stupefacenti, poiché trovate in possesso di modiche quantità di marijuana, cocaina e hashish detenute per uso personale.

In merito all’attività di prevenzione dei reati i militari dell’Arma hanno denunciato a vario titolo una persona per furto in abitazione ed un uomo per lesioni personali, minacce e furto di un cellullare.

Nel corso dei controlli effettuati alle attività commerciali, i Carabinieri della Stazione di Filicudi hanno denunciato il titolare di un’attività commerciale per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione. Inoltre i militari delle Stazioni di Lipari e del posto fisso di Panarea, con l’ausilio dei Carabinieri della Stazione di Stromboli hanno denunciato a vario titolo altri due titolari di attività commerciali per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione e per avere organizzato una serata danzante senza la prescritta licenza di P.S. Inoltre hanno sanzionato amministrativamente altre quattro persone per violazione di ordinanza sindacale, con relativa proposta di chiusura e per violazioni relative alle prescrizioni per le emissioni sonore nei locali pubblici.

I servizi di controllo straordinario del territorio, che si aggiungono alle quotidiane attività di pattugliamento delle Stazioni dell’Arma competenti sulle isole Eolie, saranno costantemente ripetuti al fine di assicurare un’efficace azione preventiva e di contrasto agli atti illeciti e a tutti i comportamenti che pregiudicano la tranquillità e la bellezza di quei territori.